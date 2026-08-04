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Sanofi Aktie

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75,37 EUR +0,74 EUR +0,99 %
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70,31 CHF +0,38 CHF +0,55 %
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Marktkap. 88,78 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
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ISIN FR0000120578

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Symbol SNYNF

Jefferies & Company Inc.

Sanofi Buy

08:01 Uhr
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
75,37 EUR 0,74 EUR 0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Leuchten passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Es bräuchte einzig und alleine einen sinnvollen Übernahmedeal, schrieb er mit Blick auf den bevorstehenden Dupixent-Patentauslauf ohne passenden Pipeline-Ersatz. Die Aktien-Bewertung entspreche derweil dem Negativszenario./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,25 €		 Abst. Kursziel*:
31,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,68%
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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