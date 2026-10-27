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Sanofi Aktie

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Marktkap. 90,75 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Neutral

14:06 Uhr
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
80,51 EUR 4,44 EUR 5,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi bei einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser attestierte den Franzosen am Freitag sehr starke Quartalsergebnisse. Der aufgehellte Ausblick des Pharmakonzerns lasse dem Konsens noch etwas Luft nach oben./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,20 €		 Abst. Kursziel*:
18,45%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
80,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,00%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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