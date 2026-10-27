Sanofi Aktie
Marktkap. 90,75 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi bei einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser attestierte den Franzosen am Freitag sehr starke Quartalsergebnisse. Der aufgehellte Ausblick des Pharmakonzerns lasse dem Konsens noch etwas Luft nach oben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
80,20 €
|Abst. Kursziel*:
18,45%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
80,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,00%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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