Scout24 Aktie
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Marktkap. 6,04 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
AI Analyse
Scout24 Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 101 auf 84 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Situation scheine sich für die Betreiber von Onlineportalen eher zu verschlechtern als zu bessern, schrieb Marcus Diebel am Freitag. Nach der massiven Abwertung infolge der KI?Verdrängungssorgen hätten zuletzt einige Anleger zwar wieder Mut gefasst. Diebel hat die Erholung allerdings nicht überzeugt. Seine Anwendungsfälle in der Immobiliensuche hätten gezeigt, dass die agentische KI bereits überzeugende, manchmal gar viel bessere Funktionalität biete. Mittelfristig sieht Diebel zunehmenden finanziellen Druck auf die Unternehmen ? zunächst durch den Verlust margenstarker Werbeeinnahmen sowie härtere Verhandlungen mit Maklern, letztlich aber durch mögliche Einbußen an Immobilieninseraten und Nutzer-Traffic./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 00:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 00:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Neutral
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
87,60 €
|Abst. Kursziel*:
-4,11%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
83,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,54%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
|10.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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