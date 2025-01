Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Für den Mediensektor sei 2024 das dritte Jahr mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen in Folge gewesen, schrieb Analyst Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Wachstumsschwäche Chinas und ein etwaiger Zollstreit beträfen die Branche nicht. Scout24 besetze mit Online-Portalen für Immobilien einen der besten Plätze in der Branche./bek/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 21:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 05:00 / UTC

