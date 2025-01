UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor der Berichtssaison zum vierten Quartal auf "Buy" belassen. Seine aktualisierten Gegenwartsschätzungen (Nowcasting) zeigten für die europäische Kapitalgüterbranche, dass sich seit seinen vorangegangenen Schätzungen keine wesentlichen Änderungen ergeben hätten, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmen, die laut seiner Nowcasting-Analyse das höchste Potenzial für ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft im Schlussviertel aufwiesen, seien weiterhin Volvo und Epiroc. Zu den Unternehmen, die die Erwartungen wohl am deutlichsten verfehlen könnten, zählt er Gea und Siemens. Die Umsätze der restlichen Unternehmen entsprächen derzeit weitgehend dem Konsens, wenn auch mit einer Tendenz zu Verfehlungen./ck/bek

