FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Stratec nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 Euro belassen. Analyst Jan Koch lobte den Diagnostik-Spezialisten in einer am Dienstag vorliegenden Studie für dessen "stärkstes Quartal in der Unternehmensgeschichte"./ag/ck