HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stratec von 144 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Heider passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an höhere Kosten und schleppenderes Wachstum an./ag/eas