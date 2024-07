Deutsche Bank AG

Südzucker Hold

12:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Niklas Becker sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie kein Überraschungspotenzial. Weiterhin hohe Zuckerpreise sollten in Kombination mit einer guten Mengenentwicklung zu einem soliden Zuckerergebnis geführt haben. In anderen Bereichen sollten sich Verbesserungen ergeben nach einem saisonal schwachen Vorquartal./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 07:57 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

