Goldman Sachs Group Inc.

Swiss Re Neutral

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 143 auf 150 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker setzt bei den europäischen Rückversicherern auf die frisch zum Kauf empfohlenen Hannover Rück und Scor. Dies schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung der Branche./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

