Goldman Sachs Group Inc.

TotalEnergies Neutral

08:01 Uhr

TotalEnergies

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 61 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna äußerte sich am Mittwochabend in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts optimistisch, dass 2025 Wachstum und Barmittelzuflüsse angekurbelt werden. Aufgrund der Bewertung bleibt er aber an der Seitenlinie./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025

