FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er habe tiefere Einblicke in die Umstrukturierungen bei MAN, die laufende Synergie-Schöpfung und die Elektrifizierungsstrategie erhalten, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Die ersten beiden Themen seien entscheidend für die Aktie des Lkw-Herstellers. Die Einführung neuer Antriebsstränge durch Scania dürfte mittelfristig von Vorteil sein./tih/edh