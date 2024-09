UBS AG

UniCredit Buy

12:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Ignacio Cerezo wertet den Einstieg bei der Commerzbank in seiner ersten Reaktion am Mittwochvormittag positiv. Die Italiener öffneten sich eine Tür zur Verwendung von Überschusskapital in einem Markt, in dem sie ohnehin schon unterwegs seien. Die Konditionen erschienen zudem attraktiv./ag/la

