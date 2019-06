NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Vorzugsaktien von Volkswagen mit Blick auf den anstehenden Börsengang (IPO) der Lkw- und Bus-Sparte Traton auf "Outperform" mit einem Kursziel von 202 Euro belassen. Der geplante Ausgabepreis von 27 bis 33 Euro je Traton-Aktie beinhalte ein Bewertungsniveau, das über seinen Bewertungskennziffern für Volkswagens Nutzfahrzeuggeschäft liege, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der IPO sollte helfen, die Frustration der Anleger über die zunächst gescheiterten oder verschobenen Börsenpläne für Traton sowie die Motorradtochter Ducati zu lindern./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / 10:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / 10:16 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.