Barclays Capital

Volkswagen (VW) vz Overweight

12:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) dürften aufgrund eines positiven Preis-Mix und Kosteneinsparungen im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen sein, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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