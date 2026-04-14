Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,81 Mrd. EURKGV 7,78
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) dürften aufgrund eines positiven Preis-Mix und Kosteneinsparungen im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen sein, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
90,58 €
|Abst. Kursziel*:
38,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
90,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,70%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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