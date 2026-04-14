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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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Barclays Capital

Volkswagen (VW) vz Overweight

12:51 Uhr
Volkswagen (VW) vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,78 EUR 0,50 EUR 0,55%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) dürften aufgrund eines positiven Preis-Mix und Kosteneinsparungen im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen sein, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Overweight

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
90,58 €		 Abst. Kursziel*:
38,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
90,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,70%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

12:21 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
10:51 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
09.04.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
07.04.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
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