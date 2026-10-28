WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,13 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
AI Analyse
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebbnis (Ebitda) entspreche weitgehend den Erwartungen, während die Barmittelentwicklung deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen sei, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
82,00 €
|Abst. Kursziel*:
-24,39%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
86,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-28,28%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
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|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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