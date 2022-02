ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zurich von 500 auf 520 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Jahresresultate des Versicherers und die derzeitige Entwicklung an den Zinsmärkten überzeugten ihn noch mehr davon, dass der Marktkonsens zu niedrig angesetzt ist, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei zuversichtlich, dass das hohe Wachstum und eine verbesserte Eigenkapitalrendite der Aktie noch etwas Potenzial geben./tih/stk