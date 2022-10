LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich vor der Quartalsberichtssaison von 525 auf 532 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ungünstiges Wetter und starke Schwankungen an den Kapitalmärkten hätten nicht gerade für ein gutes Umfeld gesorgt, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versicherern. Daher sieht sie nur begrenzten Spielraum für positive Gewinnüberraschungen im dritten Quartal. Dem stünden aber die bilanzielle Stärke der Unternehmen und eine insgesamt gut vorhersagbare Gewinnentwicklung gegenüber. Insgesamt bleibe die Lage daher gut./mis/stk