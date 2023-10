10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost verbuchen Gewinne

In Tokio steigt der Leitindex Nikkei gegen 07:15 MESZ um 1,64 Prozent bei 32.459,16 Punkte.

In Shanghai notiert der Shanghai Composite 0,61 Prozent höher bei 3.097,68 Zählern. In Hongkong legt der Hang Seng um 1,83 Prozent auf 18.221,26 Einheiten zu.

3. Deutsche Börse-Aktie nachbörslich tiefer: Deutsche Börse startet Marktkonsultation zu höherer Kappungsgrenze im DAX

Die Index-Tochter der Deutschen Börse, Stoxx, überprüft die Kappungsgrenze der Einzelunternehmen im DAX. Zur Nachricht

4. Stabilus-Aktie: Stabilus kauft in Millionen-Übernahme Destaco

Der Gasfederhersteller Stabilus verstärkt sein Automatisierungsgeschäft mit einem Zukauf in den USA. Zur Nachricht

5. NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie nachbörslich leichter: US-Steuerbehörde fordert Milliarden-Nachzahlung von Microsoft

Die US-Steuerbehörde fordert von Microsoft eine gewaltige Steuernachzahlung in Höhe von rund 29 Milliarden Dollar. Zur Nachricht

6. Kontron-Aktie: Kontron will Bsquare übernehmen - NASDAQ-Titel Bsquare-Aktie nachbörslich auf Höhenflug

Der österreichische Technologiekonzern Kontron will den US-Softwarespezialisten BSquare kaufen. Zur Nachricht

7. Nordex-Aktie: Nordex erhielt im 3. Quartal Aufträge mit Nennleistung von über 2,2 Gigawatt

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat im dritten Quartal 2023 Aufträge für 365 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von 2,2 Gigawatt (GW) erhalten. Zur Nachricht

8. Südzucker-Aktie: Südzucker erhöht erneut Ergebnisprognose

Nach gut laufenden Zuckergeschäften im ersten Halbjahr erhöht der Südzucker-Konzern zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ergebnisprognose. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete im frühen Handel 85,56 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 38 Cent auf 83,11 Dollar.

10. Euro weiter über 1,06 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag weiter über der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0630 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0604 Dollar festgesetzt.