Asiens Börsen im Plus -- Deutsche Börse startet Marktkonsultation zu höherer Kappungsgrenze im DAX -- Stabilus kauft in Millionen-Übernahme Destaco -- Ford im Fokus

So eröffnete der DAX etwas niedriger, konnte im Verlauf jedoch seine Verluste abschütteln und letztlich 0,24 Prozent auf 15.460,01 Punkte hinzugewinnen. Abwärts ging es hingegen für den TecDAX , nachdem er bereits anfänglich leicht gefallen war. Sein Schlussstand: 3.035,07 Stellen (-0,3 Prozent).

Der deutsche Aktienmarkt legte am Mittwoch leicht zu.

Im Anlegerfokus standen die weiteren Entwicklungen in Israel sowie die Zinspolitik der US-Notenbank. Am Abend steht die Veröffentlichung des Protokolls der Fed von ihrer September-Sitzung auf der Agenda. Hiervon erhoffen sich die Anleger Hinweise auf die weiteren Schritte der Währungshüter.

So startete der EURO STOXX 50 kaum verändert und trat auch im weiteren Handelsverlauf auf der Stelle. Letztlich ging es leicht 0,11 Prozent nach unten auf 4.200,80 Punkte.

An den europäischen Börsen hielten sich die Anleger zur Wochenmitte zurück.

An den US-Märkten ging es zur Wochenmitte aufwärts.

Der Dow Jones Index schaffte es nach einem Ausflug in die Verlustzone im späten Verlauf wieder auf grünes Terrain und schloss mit einem Plus von 0,19 Prozent auf 33.804,48 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite ging daneben 0,71 Prozent fester bei 13.659,68 Punkten in den Feierabend.

Der kräftige Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt sorgte am Mittwoch für leichten Rückenwind. Ursache waren verschiedene Fed-Vertreter, die sich für ein Ende der Zinserhöhungen ausgesprochen haben. Die vorbörslich veröffentlichten Erzeugerpreise für September fielen etwas höher als erwartet aus. Sie erhöhten sich um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 2,2 (Vormonat: 1,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das war mehr als zuvor erwartet. Auf Unternehmensseite schauten Anleger auf das IPO von Birkenstock. Der Ausgabepreis des deutschen Schuhfabrikanten lag in der Mitte der zuvor festgelegten Spanne. Bei diesem Preis erhält Birkenstock eine Bewertung von etwa 8,6 Milliarden Dollar. Der Erstkurs lag mit 41 Dollar aber unter den Erwartungen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken