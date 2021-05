Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX steigt rund eine Stunde vor Handelsstart gemäß vorbörslicher Indikationen 0,6 Prozent auf 15.289,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost legen zu

Der japanische Leitindex Nikkei legt 0,11 Prozent zu auf 29.362,21 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,04 Prozent auf 3.442,77 Zähler.

Für den Hang Seng in Hongkong geht es zeitgleich 0,2 Prozent auf 28.695,40 Stellen nach oben.

3. Crédit Agricole verdient deutlich mehr

Die französische Großbank Crédit Agricole ist wie die meisten europäischen Konkurrenten mit einem kräftigen Gewinnplus ins Jahr gestartet. Zur Nachricht

4. Siltronic punktet mit mehr Gewinn

Siltronic hat im abgelaufenen Quartal auch unter dem Strich mehr verdient. Zur Nachricht

5. Siemens erhöht nach starkem Gewinnzuwachs Prognose erneut

Der Technologiekonzern Siemens hat im zweiten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet und seine Jahresprognose erneut erhöht. Zur Nachricht

6. Peloton wächst weiter schnell

Das Geschäft des Fitnessgeräte-Anbieters Peloton ist im vergangenen Quartal erneut rasant gewachsen. Zur Nachricht

7. Enel meldet schwachen Jahresstart

Die Enel SpA hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahr. Zur Nachricht

8. Beyond Meat schreibt rote Zahlen

Beyond Meat hat im ersten Quartal einen Verlust eingefahren. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,50 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 65,10 Dollar.

10. Euro steigt

Der Euro hat sich am Freitagmorgen deutlich über der Marke von 1,20 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2065 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

