Asiens Börsen in Grün -- Siemens erhöht Prognose -- Siltronic punktet mit mehr Gewinn -- Beyond Meat schreibt rote Zahlen -- GoPro mit Umsatzsprung -- Peloton wächst weiter schnell

Die Anleger bleiben jedoch nervös. "Die US-Notenbank hat ihr Bestes gegeben, um den Anlegern die Sorgen über einen rapiden Inflationsanstieg und eine Überhitzung der Wirtschaft zu nehmen. Ganz gelungen ist ihr das jedoch nicht, und die Zinsängste dürften die Aktienmärkte noch eine Weile belasten", so Cutkovic gegenüber dpa-AFX.

"Der DAX ist zurück in seiner Handelsspanne aus dem April", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Für diejenigen, die in die Abwärtsbewegung hinein verkauft haben, war das eine teure Zwei-Tages-Bewegung." Die Charttechnik deute laut Milan Cutkovic von Axi darauf hin, dass es sich bei den jüngsten Verlusten "nur um einen temporären Rücksetzer" gehandelt habe.

Der DAX ging auf seinem Vortagesniveau in den Handel und verbuchte im Anschluss teils klare Gewinne. Im Laufe des Tages wechselte er jedoch mehrmals zwischen Gewinn- und Verlustzone. Letztlich stand ein Plus von 0,17 Prozent auf 15.196,74 Punkte an der Tafel. Der TecDAX eröffnete bereits etwas leichter und fiel im Verlauf tiefer ins Minus. Er beendete die Sitzung mit einem Abschlag von 1,48 Prozent auf 3.385,07 Zähler.

Am Donnerstag zeigte sich der deutsche Leitindex letztlich fester.

Stützend wirkten die abnehmenden Corona-Infektionszahlen, allerdings habe die Entwicklung der Vortage mit dem Kursrutsch am Dienstag und der Erholung zur Wochenmitte die Investoren etwas vorsichtiger gemacht. Außerdem bleiben die Spannungen um die aggressive chinesische Außenpolitik ein Damoklesschwert über den Märkten. Vom Umfeld kamen ansonsten aber keine stärkeren Impulse.

Der EuroSTOXX 50 ging mit negativen Vorzeichen in die Sitzung und tendierte auch im Laufe des Tages weiter auf rotem Terrain. Bis zum Handelsende näherte er sich seinem Vortagesschluss und ging minimale 0,08 Prozent tiefer bei 3.999,44 Indexeinheiten aus dem Handel.

Die US-Börsen knüpften am Donnerstag an ihre leichten Vortagesgewinne an.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung wenig bewegt, konnte seine Gewinne im Verlauf aber ausbauen und dabei ein neues Rekordhoch bei 34.561,29 Punkten erreichen. Er verabschiedete sich schließlich 0,92 Prozent stärker bei 34.546,10 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite gab zum Start etwas nach und bewegte sich auch anschließend auf rotem Terrain. Bis zum Handelsende schaffte er jedoch den Sprung in die Gewinnzone und notierte letztlich mit plus 0,37 Prozent bei 13.632,84 Zählern.

Anleger richteten ihre Blicke zum einen auf die Berichtssaison mit Zahlenvorlagen von PayPal, Uber und Moderna. Aber auch die Aktien von weiteren Corona-Impfstoffherstellern standen im Mittelpunkt, nachdem die US-Regierung erklärt hatte, eine Initiative zur Patentaussetzung zur Eindämmung der Pandemie zu unterstützen.

Auf Konjunkturseite hat sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt weiter entspannt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der Vorwoche um 92.000 auf 498.000 gesunken. Derweil ist die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA im ersten Jahresviertel nach vorläufiger Berechnung annualisiert um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen.

