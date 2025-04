1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 15,26 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,26 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,26 EUR an. Bei 15,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 18.080 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 14,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,26 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,08 EUR angegeben.

Am 27.03.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ebenfalls ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schließt mit Verlusten

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten