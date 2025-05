1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

So bewegt sich 1&1

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 18,26 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 18,26 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 18,14 EUR. Bei 18,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 223.263 1&1-Aktien.

Bei 18,90 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 3,50 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 12.05.2025. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2025 0,965 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

