Aktienkurs aktuell

1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Montagmittag um Nulllinie

13.10.25 12:04 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Montagmittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 20,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,25 EUR 0,39 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 20,20 EUR bewegte sich die 1&1-Aktie um 11:45 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 20,40 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 20,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.146 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR im Vergleich zu 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,895 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

