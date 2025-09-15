DAX23.638 -0,5%ESt505.430 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,20 -0,4%Gold3.694 +0,4%
Profil
Aktie im Blick

1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag schwächer

16.09.25 09:26 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 20,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,65 EUR -0,25 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 20,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,70 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 197 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 21,20 EUR markierte der Titel am 01.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 2,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 86,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

Am 07.08.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 987,92 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. 1&1 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,894 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
