Kurs der 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagnachmittag schwächer

16.10.25 16:08 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 19,92 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,05 EUR 0,05 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:46 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 19,92 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 19,78 EUR. Bei 20,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 21.616 1&1-Aktien gehandelt.

Bei 21,20 EUR markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 44,28 Prozent Luft nach unten.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR im Vergleich zu 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,895 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

