1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagnachmittag schwächer

Kurs der 1&1

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 19,92 EUR ab.

Um 15:46 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 19,92 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 19,78 EUR. Bei 20,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 21.616 1&1-Aktien gehandelt.

Bei 21,20 EUR markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 44,28 Prozent Luft nach unten.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR im Vergleich zu 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,895 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: Wäre eine 1&1-Kapitalanlage von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung - Aktien uneins

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1&1 von vor 3 Jahren eingebracht