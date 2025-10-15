1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Mittwochmittag fester

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 20,25 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 11:39 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 20,25 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 20,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,25 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.760 Stück gehandelt.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 21,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,69 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 45,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 987,92 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,895 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung - Aktien uneins

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1&1 von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 1&1 von vor einem Jahr abgeworfen