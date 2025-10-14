1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts
Die Aktie von 1&1 hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 20,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Die 1&1-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 20,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 20,25 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,15 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.016 1&1-Aktien den Besitzer.
Am 18.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 4,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 81,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 987,92 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umsetzen können.
1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,895 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie
TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1&1 von vor 3 Jahren eingebracht
TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 1&1 von vor einem Jahr abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 1&1 AG
Nachrichten zu 1&1 AG
Analysen zu 1&1 AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|01.09.2025
|1&1 Buy
|UBS AG
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|08.08.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|30.06.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|05.08.2024
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen