1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

Die Aktie von 1&1 hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 20,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die 1&1-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 20,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 20,25 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,15 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.016 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 4,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 81,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 987,92 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umsetzen können.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,895 EUR je Aktie belaufen.

