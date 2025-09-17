1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 20,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 1,0 Prozent auf 20,95 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 20,95 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 489 1&1-Aktien.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 1,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,02 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,19 EUR.

1&1 veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,894 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

