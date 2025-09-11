1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Mittwochnachmittag ins Plus

1&1 im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 20,95 EUR.

Das Papier von 1&1 konnte um 15:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 20,95 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,95 EUR zu. Bei 20,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 11.039 1&1-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,20 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Bei 11,10 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 88,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 991,54 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 987,92 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von 1&1.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,894 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag

August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt kräftig: UnitedHealth kauft Aktien