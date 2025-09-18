1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 21,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 11:47 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,10 EUR zu. Bei 20,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.226 1&1-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,20 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 0,95 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2025 0,894 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

