DAX23.628 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1763 -0,2%Öl66,86 -1,0%Gold3.658 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Intel 855681 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktienentwicklung

1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagmittag mit Kursplus

19.09.25 12:06 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 21,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,90 EUR -0,10 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 11:47 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,10 EUR zu. Bei 20,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.226 1&1-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,20 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 0,95 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2025 0,894 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag

August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt kräftig: UnitedHealth kauft Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
19.05.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen