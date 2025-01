1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Vormittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 11,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,5 Prozent auf 11,46 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 11,46 EUR. Bei 11,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.066 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 19,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). 72,60 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 3,14 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,11 EUR an.

Am 12.11.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

