1&1 im Blick

1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit roter Tendenz

22.09.25 09:29 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 20,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,30 EUR -0,60 EUR -2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 20,40 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 20,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 526 1&1-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,20 EUR erreichte der Titel am 18.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 3,92 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,19 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 07.08.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 991,54 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,894 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1&1 AG

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
19.05.20251&1 HaltenDZ BANK
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
