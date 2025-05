1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 18,26 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 18,26 EUR zu. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 18,26 EUR. Bei 18,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 20.894 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 18,90 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,21 Prozent.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,00 EUR aus.

1&1 ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,965 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1&1-Investment von vor 3 Jahren verloren

1&1-Aktie klettert +19 Prozent: United Internet will 1&1-Anteil ausbauen

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: Diese Dividende können 1&1-Aktionäre erwarten