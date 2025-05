1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 18,26 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 15:50 Uhr 0,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 18,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,22 EUR. Bisher wurden heute 73.390 1&1-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,50 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,21 Prozent.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,00 EUR aus.

Am 12.05.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent verringert.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,965 EUR je 1&1-Aktie.



