1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Plus

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 18,30 EUR.

Um 11:41 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 18,30 EUR. Bei 18,32 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 18,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.868 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. 3,28 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,34 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 19,00 EUR.

Am 12.05.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,57 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,02 Mrd. EUR gelegen.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte 1&1 die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,965 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

