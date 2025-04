1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich 1&1

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 15,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 15,52 EUR. Bei 15,52 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,58 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.570 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 17,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 39,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,058 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,79 EUR.

Am 27.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.05.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,23 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1&1-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1&1 von vor einem Jahr gekostet

Vodafone-Aktie verliert: Kartellamt verhängt Abmahnung