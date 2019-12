Tesla knüpft Internetzugang künftig an monatliches Abo

Aktien in diesem Artikel Tesla 319,45 EUR

• Bisher war Internetzugang in Teslas kostenlos• Zukünftig wird Premium-Angebot an monatliches Abo geknüpft• Äquivalent für Europa derzeit noch nicht bekannt

Lange genossen Tesla-Besitzer das Privileg, den Internetzugang ihres Stromers kostenlos nutzen zu können. Mit der Einführung des Model S im Jahr 2012 fand der Internetzugang den Weg in die Teslas und damit auch die Möglichkeit, Live-Satelliten-Navigation, Musik- und Video-Streaming, Karaoke und einen Internet Browser zu nutzen. Ein großes Geschenk an Tesla-Fans, da für viele dieser Funktionen ein großes Volumen mobiler Daten notwendig ist, was bislang der E-Autobauer kostenlos stemmte.

Jedoch kündigte das Unternehmen schon im Jahr 2014 an, dass dieses Privileg nicht für immer kostenlos sein würde. Damals hieß es, dass es lediglich für vier Jahre nicht mit Kosten verbunden sei. Jedoch folgte auch nach Ablauf dieser damals festgelegten Frist bisher nie eine Konsequenz. Allerdings beobachteten Tesla-Nutzer schon Ende September dieses Jahres, dass ihre Fahrzeuge die allgemeine Datennutzungsmenge messen würden, wie damals Electrek berichtete. Als Obergrenze seien dabei 50 Gigabyte angegeben gewesen. Es kündigte sich dementsprechend schon an, dass Tesla an einer Möglichkeit arbeitete, den Internetzugang zu bepreisen. Nun scheint der Moment gekommen.

Tesla setzt Vorhaben um

Wie Electrek informierte, hätten mehrere Tesla-Besitzer, die ihren Stromer nach dem 1. Juli 2018 bestellt haben, eine E-Mail des Unternehmens erhalten, in dem sie darüber in Kenntnis gesetzt wurden, dass ihr "Premium Connectivity"-Abonnement zu einem bestimmten Zeitpunkt auslaufen würde.

"Standard Connectivity"

Schon im Vorfeld hatte Tesla zwei verschiedene Möglichkeiten zur Internetnutzung innerhalb des Fahrzeugs veröffentlicht. Unterschieden wird zwischen dem "Standard Connectivity"-Angebot, welches Standard-Karten und Navigation umfasst sowie ein Musik- und Medienangebot, welches über Bluetooth genutzt werden kann. Software-Updates würden bei diesem Modell über die WLAN-Verbindung des Fahrzeugs durchgeführt. Jedes Tesla-Fahrzeug verfügt standardmäßig über dieses Angebot.

"Premium Connectivity"

Auf der anderen Seite gibt es das bereits erwähnte "Premium Connectivity"-Angebot, das alle Funktionen umfasst, die eine intensive Nutzung der mobilen Daten erforderlich macht. Diese könne auch künftig weiter genutzt werden, jedoch gegen eine monatliche Gebühr von 9,99 US-Dollar. Preise, die für den europäischen Raum gelten, sind derzeit noch nicht bekannt. Wer seinen Tesla vor dem 30. Juni 2018 bestellt hat, hat Glück und wird nicht zur Kasse gebeten. Hier gilt das kostenlose "Premium Connectivity"-Angebot für die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs. Ausgenommen ist einzig die Standardversion des Model 3, die von vornherein nicht über ein solches Angebot verfügte.

Wer seinen Stromer nach dem 1. Juli 2018 bestellt hat, der muss sich darauf einstellen, bald für das Premium-Paket ein monatliches Abo abschließen zu müssen. Jedoch sind einige Funktionen, die in der Premium-Version mithilfe von mobilen Daten verfügbar sind, in der Standard-Version über WLAN nutzbar, wie beispielsweise der Internet Browser oder das Musik- und Video-Streaming. Wichtige Sicherheitsupdates werden bei jedem Tesla auch weiterhin über die im Auto verbaute LTE-Verbindung durchgeführt.

