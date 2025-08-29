DAX23.504 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.098 -1,0%Nas21.122 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1659 -0,4%Öl68,80 +0,9%Gold3.513 +1,0%
So entwickelt sich 3M

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit KursVerlusten

02.09.25 16:09 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 154,04 USD.

Die 3M-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 154,04 USD. Die Abwärtsbewegung der 3M-Aktie ging bis auf 151,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,95 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 88.443 Stück.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 164,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,47 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,58 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,94 USD ausgeschüttet werden.

3M gewährte am 18.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 2,07 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 9,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

