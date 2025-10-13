3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M präsentiert sich am Montagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 3M. Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.
Die 3M-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 151,93 USD. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 152,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,88 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 83.110 3M-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,32 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD.
Am 18.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,34 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,26 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 7,93 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
