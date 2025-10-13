DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.287 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.694 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1569 -0,4%Öl63,50 +2,3%Gold4.109 +2,3%
3M im Fokus

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend mit Aufschlag

13.10.25 20:23 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend mit Aufschlag

Die Aktie von 3M gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 151,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
130,56 EUR 2,30 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von 3M konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 151,40 USD. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 152,43 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,88 USD. Zuletzt wurden via New York 327.858 3M-Aktien umgesetzt.

Bei 164,00 USD markierte der Titel am 19.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 8,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 122,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 19,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,61 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,94 USD je 3M-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 3M am 18.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. 3M dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 7,93 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

