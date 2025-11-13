3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M büßt am Donnerstagabend ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 169,81 USD abwärts.

Die 3M-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 169,81 USD abwärts. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 169,61 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,42 USD. Bisher wurden heute 242.950 3M-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 172,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 1,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,93 USD.

Am 21.10.2025 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die 3M-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,04 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

