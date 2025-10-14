3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 151,85 USD.

Um 15:52 Uhr wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 151,85 USD nach oben. Die 3M-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 151,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 149,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71.186 3M-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,00 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 122,58 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 23,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 3,61 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 18.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet. 3M hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

3M wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte 3M die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 7,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

