3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zeigt sich am Abend freundlich
Die Aktie von 3M zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 158,37 USD.
Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 158,37 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 158,49 USD. Bei 157,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 119.957 3M-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 3,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem 3M seine Aktionäre 2024 mit 3,61 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,94 USD je Aktie ausschütten.
Am 18.07.2025 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,34 Mrd. USD gegenüber 6,26 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2025 7,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
