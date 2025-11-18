3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M legt am Dienstagabend zu

3M im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von 3M. Das Papier von 3M legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 165,90 USD.

Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 165,90 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die 3M-Aktie bei 166,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 202.335 3M-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,75 USD) erklomm das Papier am 25.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 122,58 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,93 USD aus.

Am 21.10.2025 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2025 8,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

