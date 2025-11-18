3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Dienstagnachmittag behauptet

Kurs der 3M

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 165,35 USD.

Die 3M-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 165,35 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 3M-Aktie bisher bei 166,15 USD. Der Kurs der 3M-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 163,79 USD nach. Bei 163,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 48.561 3M-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 172,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 4,48 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 122,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 34,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,61 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,93 USD je 3M-Aktie.

Am 21.10.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,29 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



