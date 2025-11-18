DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 +0,7%Nas22.504 -0,9%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1580 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.068 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Becton Dickinson - Medizintechnik- und Life-Sciences-Spezialist profitiert von Nachzieheffekten! Becton Dickinson - Medizintechnik- und Life-Sciences-Spezialist profitiert von Nachzieheffekten!
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurs der 3M

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Dienstagnachmittag behauptet

18.11.25 16:08 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Dienstagnachmittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 165,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
141,70 EUR -1,02 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 165,35 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 3M-Aktie bisher bei 166,15 USD. Der Kurs der 3M-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 163,79 USD nach. Bei 163,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 48.561 3M-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 172,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 4,48 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 122,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 34,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,61 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,93 USD je 3M-Aktie.

Am 21.10.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,29 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen