3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von 3M legte um 20:06 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 167,05 USD. In der Spitze gewann die 3M-Aktie bis auf 167,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147.341 3M-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,75 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 3,41 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 122,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,62 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,93 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,29 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

