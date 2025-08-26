DAX24.042 -0,5%ESt505.392 +0,2%Top 10 Crypto16,17 +3,4%Dow45.496 +0,2%Nas21.575 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1589 -0,5%Öl67,63 +0,6%Gold3.383 -0,3%
Fokus auf Aktienkurs

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Nachmittag fester

27.08.25 16:10 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von 3M gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 156,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
134,24 EUR 0,32 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 156,83 USD. Die 3M-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 157,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 156,04 USD. Zuletzt wurden via New York 31.936 3M-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 164,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). 4,57 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD ab. Mit Abgaben von 21,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,94 USD belaufen.

Am 18.07.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. 3M hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,92 USD je 3M-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

