Notierung im Fokus

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Nachmittag nordwärts

28.08.25 16:10 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von 3M zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von 3M legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 157,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
133,80 EUR -0,90 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 157,42 USD. In der Spitze gewann die 3M-Aktie bis auf 157,76 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 40.055 3M-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 122,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,13 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 18.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,42 Prozent auf 6,34 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

