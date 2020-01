RWE eröffnet seinen bisher größten italienischen Windpark an Land

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen Windpark nahe Neapel in Italien vollständig in Betrieb genommen. Mit einer Kapazität von 57 Megawatt könne die Anlage bis zu 65.000 Haushalte jährlich mit Strom versorgen. Der Bau in den Bergen rund um die Gemeinde Morcone begann vor zwei Jahren, und seit vergangenem Sommer wurden die Windräder schrittweise in Betrieb genommen.

Bei dem Standort handle es sich um den größten der insgesamt 15 Onshore-Windparks im Land, sagte die Chefin von RWE Renewables, Anja-Isabel Dotzenrath. "Italien gehört zu unseren Kernmärkten für Windenergie." Weitere Projekte seien in der Entwicklung, darunter ein neuer Windpark am bestehenden Standort Alcamo auf Sizilien.

Laut RWE hat Italien nicht nur ehrgeizige Ausbauziele, sondern auch ein wirksames Anreizsystem. Bis 2021 basiere es auf zweiseitigen CfD (Contracts for Difference)-Auktionen basiert. Diese Verträge böten "klare und vorhersehbare Einnahmen" für Projektentwickler, hieß es von dem Essener Konzern.

BERLIN (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, RWE